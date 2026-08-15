Jalore Accident: बाइक की टक्कर से पशुपालक की मौत, बाइक सवार दोनों युवक गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार मालपुरा निवासी 65 वर्षीय बाबराराम देवासी शनिवार को अपनी भेड़-बकरियों के लिए चारा लेकर पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान तखतगढ़ से आहोर की ओर जा रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाबराराम सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंभीर चोटों के कारण उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।