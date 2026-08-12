राजस्थान में ₹1500 की नौकरी करने वाला बना कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, गोमाता ‘राधा’ के लिए बनवा रहा 1 करोड़ का ‘राधामहल’

पाली/जालौर: आलीशान बंगला, संगमरमर की फर्श, आकर्षक डिजाइन और हर सुख-सुविधा का इंतजाम…आमतौर पर यह सब इंसानों के लिए होता है। लेकिन जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड के धानोल गांव में बन रहा एक आलीशान बंगला गोमाता 'राधा' के लिए है। करीब एक करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह 'राधा महल' इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्माणाधीन महल को देखने रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।