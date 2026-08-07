राजस्थान में हादसा: खनन के दौरान 40 फीट ऊपर से गिरा पत्थर का बड़ा हिस्सा, ट्रेक्टर चकनाचूर; युवक की मौके पर ही मौत

राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल के निकट भादरड़ा गांव के पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर की खनन के दौरान खदान का एक हिस्सा ढह गया और उसके नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक विक्रमसिंह धनवाड़ा गांव से रोजाना की तरह सुबह घर से मजदूरी के लिए निकला था। वहां से पत्थर ट्रेक्टर पर भरकर लोगों के यहां डालता था। पत्थर का बड़ा हिस्सा गिरने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है। मृतक की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी, उसके दो लड़कियां (4 साल व 2 साल की) एवं एक आठ माह लड़का है।