जालोर में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक पड़ा उल्टा: प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस; BJP के सुरेश बगरेचा निर्विरोध निर्वाचित

आहोर नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। चुनाव परिणाम में बीजेपी ने 13 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के 8 पार्षद निर्वाचित हुए। वहीं, 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद कांग्रेस ने जोगेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया था। बताया गया कि कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधने के उद्देश्य से चुनाव में जोगेंद्र सिंह पर दांव लगाया था। हालांकि, नामांकन वापसी के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध हो गया।