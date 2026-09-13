जालोर में भीषण सड़क हादसा: कार के उड़े परखच्चे, दो मासूम बच्चियों की मौत, 6 लोग घायल

जालोर। सुंधामाता के दर्शन के लिए जा रहे गुजरात के अहमदाबाद निवासी परिवार की कार रविवार तड़के रानीवाड़ा क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। कागमाला चौराहे के समीप सुबह करीब 4 बजे तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।