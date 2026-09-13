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बाड़मेर की खुली जेल से हत्या का आरोपी कैदी फरार, सुबह की हाजिरी हुई, तो गायब मिला भावेश

Barmer Crime: बाड़मेर की खुली जेल से हत्या और आर्म्स एक्ट में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी भावेश उर्फ बंटी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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बाड़मेर

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Harshita Saini

Sep 13, 2026

Barmer Jail Prisoner Escape

Ai Generated Image

बाड़मेर की खुली जेल से हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी भावेश उर्फ बंटी फरार हो गया। जोधपुर के कमला नेहरू नगर निवासी भावेश के फरार होने का पता 11 सितंबर की सुबह चला। रोज की तरह सुबह करीब 6.30 बजे कैदियों की हाजिरी ली गई तो भावेश वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी तलाश शुरू की और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी।

4 घंटे तक लौटने का इंतजार

हाजिरी के दौरान भावेश के नहीं मिलने के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया। करीब चार घंटे तक उसके वापस लौटने का इंतजार किया गया। सुबह 10.30 बजे तक जब कैदी वापस नहीं आया तो जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जेल के उप अधीक्षक धीरज कुमार मीणा की ओर से स्थानीय थाने में भावेश के फरार होने की लिखित एफआईआर दर्ज कराई गई।

हत्या और आर्म्स एक्ट में काट रहा था उम्रकैद

जेल रिकॉर्ड के अनुसार भावेश उर्फ बंटी हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अदालत ने उसे उम्रकैद के साथ पांच साल की अतिरिक्त सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। भावेश को करीब एक साल पहले जोधपुर जेल से ट्रांसफर करके बाड़मेर की खुली जेल में भेजा गया था। तभी से वह यहां सजा काट रहा था।

फरार कैदी की तलाश में जुटी पुलिस

कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि भावेश को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। पुलिस की टीमें बाड़मेर और जोधपुर में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इसके साथ ही आसपास के जिलों की पुलिस को भी भावेश का हुलिया और उससे जुड़ी जानकारी भेज दी गई है, ताकि उसकी जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके।

खुली जेल के नियमों पर भी उठ रहे सवाल

खुली जेल में कैदियों को तय दायरे में रहने की कुछ छूट होती है, लेकिन नियमित हाजिरी में मौजूद रहना जरूरी होता है। ऐसे में सुबह 6.30 बजे की हाजिरी में भावेश के गायब मिलने के बाद भी करीब चार घंटे तक इंतजार किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जेल प्रशासन की कार्यशैली पर भी चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल पुलिस का पूरा जोर फरार कैदी को जल्द पकड़ने पर है।

जेल प्रशासन ने दी सफाई

जेल के वृत्ताधिकारी धीरज कुमार मीणा ने बताया कि 11 सितंबर को सुबह 6.30 बजे होने वाली हाजिरी में भावेश मौजूद नहीं था। उनके मुताबिक कैदी के हाजिरी में नहीं आने की जानकारी सुबह 8 बजे ही उच्चाधिकारियों को दे दी गई थी। इसके बाद भावेश के फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया गया। अब पुलिस और जेल प्रशासन दोनों स्तर पर उसकी तलाश की जा रही है।

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Updated on:

13 Sept 2026 01:03 pm

Published on:

13 Sept 2026 01:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर की खुली जेल से हत्या का आरोपी कैदी फरार, सुबह की हाजिरी हुई, तो गायब मिला भावेश

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