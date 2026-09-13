बाड़मेर की खुली जेल से हत्या का आरोपी कैदी फरार, सुबह की हाजिरी हुई, तो गायब मिला भावेश

बाड़मेर की खुली जेल से हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी भावेश उर्फ बंटी फरार हो गया। जोधपुर के कमला नेहरू नगर निवासी भावेश के फरार होने का पता 11 सितंबर की सुबह चला। रोज की तरह सुबह करीब 6.30 बजे कैदियों की हाजिरी ली गई तो भावेश वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी तलाश शुरू की और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी।