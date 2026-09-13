बूंदी न्यूज: ब्रह्मपुरी इलाके में दंपती की संदिग्ध मौत, 9 महीने की बच्ची के सिर से उठा मां-बाप का साया

मृतकों की पहचान अब्दुल हनीफ पुत्र अब्दुल अजीज (40) और उसकी पत्नी रोशन (32) के रूप में हुई है। हनीफ घर पर सिलाई का काम करता था। परिजनों के अनुसार, यह हनीफ का दूसरा निकाह था। दंपती की 9 महीने की एक बेटी है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब तीन बजे रोशन अपनी बच्ची को नीचे सास के पास छोड़कर दूसरी मंजिल स्थित अपने कमरे में चली गई थी। इसके बाद सुबह कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर परिजन ऊपर पहुंचे। कमरे में दोनों को मृत अवस्था में देखकर परिवार में हड़कंप मच गया।