Bundi news: हिण्डोली नगरपालिका में मतदाताओं की लगी कतार, दोपहर में बूथों पर पसरा सन्नाटा

हिण्डोली. नगरपालिका में पहली बार हो रहे चुनाव में शुक्रवार को मतदाताओं ने लोकतंत्र के महोत्सव में शांतिपूर्ण मतदान किया। यहां पर सुबह सात बजे से ही मतदाता कारों, ऑटो व अन्य साधनों में बैठकर तो कोई पैदल चलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। जहां पर सबसे अधिक मतदाताओं की भीड़ शिवराज नगर विद्यालय के बूथ नंबर 2 वार्ड 7 एवं बाबा जी का बरडा में रही। यहां पर सुबह 11 बजे तक मतदाताओं की कतार लगी रही। इन वार्डो में सर्वाधिक मतदाता होने के कारण यहां पर उनमें जोश देखा गया। वहीं कस्बे के त्रिवेणी चौक ,बालिका विद्यालय, बालिका सीनियर सेकंडरी विद्यालय, बाबा जी का बरड़ा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल व संस्कृत विद्यालय में भी मतदाता उत्साह पूर्वक हाथों में आईडी कार्ड लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। जहां पर मतदान किया। यहां पर शाम 6 बजे तक 79.58 फीसदी मतदान हुआ।