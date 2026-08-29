Bundi Accident: दो बाइकों की टक्कर में 12वीं के छात्र की मौत, तीन बहनों का इकलौता भाई था मृतक

थाना अधिकारी प्रिया व्यास ने बताया कि मृतक के पिता की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 बजे शिवराज और धाबाइयों का नयागांव निवासी रविंद्र यादव बाइक से धनाव से गांव की ओर आ रहे थे। शिवराज बाइक पर पीछे बैठा था। रघुनाथपुरा तिराहे से आगे उढ़ाण नदी के समीप सामने से तेज गति से आई एक बाइक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।