Balotra Road Accident : तेजाजी मंदिर दर्शन को जा रहा था परिवार, 2 कारों की हुई भिंड़त, सास-बहू की मौत, 5 घायल

Balotra Road Accident : बालोतरा जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में बालोतरा-जालोर स्टेट हाईवे पर रतनपुरा गांव के पास शुक्रवार दोपहर को दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि एक कार में सवार सास-बहू की मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरी कार में सवार लोग वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार धोरीमन्ना के मीठड़ा खुर्द निवासी भावना (25 वर्ष) पत्नी तेजाराम और अमरूदेवी (40 वर्ष) पत्नी हुकमाराम परिवार के सात सदस्यों के साथ नागौर के खरनाल स्थित तेजाजी महाराज मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे।