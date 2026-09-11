राजस्थान निकाय चुनाव: धोरीमन्ना में कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने BJP उम्मीदवार के बेटे को जड़ा थप्पड़, वोट मांगने पर हंगामा

Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में बालोतरा जिले के धोरीमन्ना नगर पालिका चुनाव में प्रचार के दौरान वार्ड नंबर-5 में वोट मांगने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी की बेटी ने भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के बेटे को कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद मौके पर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।