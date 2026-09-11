राजस्थान निकाय चुनाव: धोरीमन्ना में कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने BJP उम्मीदवार के बेटे को जड़ा थप्पड़, वोट मांगने पर हंगामा

कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने BJP उम्मीदवार के बेटे को जड़ा थप्पड़ (पत्रिका फोटो)
Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में बालोतरा जिले के धोरीमन्ना नगर पालिका चुनाव में प्रचार के दौरान वार्ड नंबर-5 में वोट मांगने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी की बेटी ने भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के बेटे को कथित तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद मौके पर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।
जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर-5 में दोनों प्रत्याशियों के समर्थक घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी माडू देवी के पक्ष में उनके रिश्तेदार और परिवार के लोग भी प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी के परिवार की महिला से उनकी कहासुनी हो गई।
बताया जा रहा है कि वोट मांगने की अपील को लेकर शुरू हुई बहस धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की बेटी ने भाजपा प्रत्याशी के बेटे को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी विवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई और कुछ देर के लिए चुनावी माहौल तनावपूर्ण हो गया।
थप्पड़ मारने वाली महिला धोरीमन्ना की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान हुई इस घटना ने वार्ड नंबर-5 के चुनावी मुकाबले को और चर्चा में ला दिया है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने स्तर पर मामले को लेकर बातें सामने आ रही हैं।
वार्ड नंबर-5 में इस बार चुनावी मुकाबला पहले से ही चर्चा में है। मतदान से पहले प्रचार के दौरान हुई इस घटना के बाद अब लोगों की नजर चुनावी परिणाम के साथ-साथ इस विवाद पर भी बनी हुई है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस में किसी शिकायत या कार्रवाई की जानकारी इस खबर में उपलब्ध नहीं है।
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