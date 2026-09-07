Rajasthan : ‘खरगे, सोनिया-राहुल को सबक सिखाओ, तभी बनेंगे राष्ट्रभक्त’, बोले मदन राठौड़, कांग्रेस ने किया पलटवार

रविवार रात को बाड़मेर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि भारत की प्रगति से दुनिया के कई देश जलते हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोप ने हमारे देश के विपक्षियों को पैसा देना शुरू किया। जब वंदे मातरम् राष्ट्रगीत होते हुए खरगे जी हिलते हैं, तो आपको गुस्सा आता है या नहीं। जब सोनिया गांधी इधर-उधर हिलती-डुलती हैं तो आपको बुरा लगता है या नहीं। जब राहुल नाटक करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। उस गुस्से को दबाकर मत रखो। उन लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। तब उन्हें लगेगा कि बाड़मेर की जनता राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं राष्ट्रभक्त हूं और मेरा विरोधी भी राष्ट्रभक्त बने, तभी लोकतंत्र सफल होगा।