7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

Rajasthan : ‘खरगे, सोनिया-राहुल को सबक सिखाओ, तभी बनेंगे राष्ट्रभक्त’, बोले मदन राठौड़, कांग्रेस ने किया पलटवार

Rajasthan : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबक सिखाना जरूरी है, तभी ये राष्ट्रभक्त बनेंगे। वहीं, मदन राठौड़ के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है।
3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 07, 2026

madan rathore spoke barmer voter teach lesson kharge sonia rahul congress

Barmer : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को बाड़मेर में आयोजित सामाजिक सद्भावना बैठक में कांग्रेस नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबक सिखाना जरूरी है, तभी ये राष्ट्रभक्त बनेंगे। अगर आपने बाड़मेर की सभी 55 सीटें जिताकर भेज दीं तो उन लोगों को सबक सीखने को मिलेगा। तब वे भी राष्ट्रभक्ति करने लगेंगे और भारत माता की जय बोलने लगेंगे। अमेरिका और यूरोप ने राहुल गांधी पर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बेकार हो गया। अब तरीका बदलकर कॉकरोच जैसों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।

वहीं, मदन राठौड़ के इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक और मप्र कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी व बाड़मेर-जैसलमेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने मदन राठौड़ के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये अपनी केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की नाकामी छिपाने और जवाबदेही से बचने के लिए हमेशा छद्म राष्ट्रभक्ति के पीछे छुप जाते हैं। हर विरोधी को देशद्रोही साबित करने लगते हैं। सारी जांच एजेंसियां इनके पास है, अगर विदेशी फंड आता है तो जांच कर सजा क्यों नहीं देते?

रविवार रात को बाड़मेर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि भारत की प्रगति से दुनिया के कई देश जलते हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोप ने हमारे देश के विपक्षियों को पैसा देना शुरू किया। जब वंदे मातरम् राष्ट्रगीत होते हुए खरगे जी हिलते हैं, तो आपको गुस्सा आता है या नहीं। जब सोनिया गांधी इधर-उधर हिलती-डुलती हैं तो आपको बुरा लगता है या नहीं। जब राहुल नाटक करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। उस गुस्से को दबाकर मत रखो। उन लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। तब उन्हें लगेगा कि बाड़मेर की जनता राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं राष्ट्रभक्त हूं और मेरा विरोधी भी राष्ट्रभक्त बने, तभी लोकतंत्र सफल होगा।

प्रदेश के 309 नगर निकाय जीतने का लक्ष्य

चुनाव संचालन समिति के सदस्यों से कहा कि वे जनता को बताएं कि यह समय राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वालों को सबक सिखाने का है। अगर पूरे राजस्थान के 309 नगर निकाय चुनाव जीत लेंगे तो उन्हें लगेगा कि जनता राष्ट्र विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करती है।

बागियों को चेतावनी

चुनाव में उतरे बागियों को चेतावनी देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वालों को पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सोमवार शाम तक पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अपील कर दें। जो नाराज हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं और अब नियुक्तियां की जाएंगी।

देश जानता है अमरीका के सामने कौन कर रहा है सरेंडर?

केंद्र में इतने साल से भाजपा की सरकार है, जांच एजेंसियां इनकी हैं, तो उनसे जांच क्यों नहीं कराते। सत्तारूढ़ दल के प्रदेशाध्याक्ष को बोलते समय गरिमा रखनी चाहिए। देश में जनता और खासकर जेन जी युवा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा में अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसे भी ये देश-विरोधी साबित करने में जुटे हैं। स्थानीय वार्डों के चुनाव में बेहतर तो ये होता कि मदन राठौड़ शहर के विकास का विजन सामने रखते। पूरा देश जानता है अमेरिका के सामने कौन सरेंडर हो रहा है?
हरीश चौधरी, कांग्रेस विधायक और मप्र कांग्रेस प्रभारी

विकास के नाम पर वोट मांगने का आधार नहीं है

डबल इंजन का दावा करने वाले इन भाजपा नेताओं के पास भाजपा की केन्द्र व राजस्थान सरकार के कार्यकाल में विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए कोई आधार हैं नहीं, तब ये नफरती शब्दबाण छोड़ते हैं। निम्न स्तर की भाषा बोलकर जो नफरती माहौल बनाया जा रहा हैं, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मानस बना चुकी है, इनकी नफरती भाषा को भी करारा जवाब देगी। केन्द्र सरकार ने अमरीका के साथ ट्रेड डील में देश के किसानों, जनता और उद्योगों का गला घोंटने का काम किया हैं। उनको देशभक्ति का सर्टिफ़िकेट बांटने का अधिकार किसने दिया। उम्मेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस सांसद

Rajasthan : राजस्थान में 6 हजार वाइस प्रिसिंपल पर मंडरा रहा है खतरा, पदावनत कर वापस बनाया जा सकता है लेक्चरर

ये भी पढ़ें
rajasthan 6000 vice principals may be relegated to lecturers

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 10:56 pm

Published on:

07 Sept 2026 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan : ‘खरगे, सोनिया-राहुल को सबक सिखाओ, तभी बनेंगे राष्ट्रभक्त’, बोले मदन राठौड़, कांग्रेस ने किया पलटवार

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : ‘राहुल गांधी को जितना भी पैसा दो, फायदा BJP को ही होता है’, मदन राठौड़ ने क्यों कहा ऐसा?

madan rathore viral video rahul gandhi foreign funding barmer bjp meet
बाड़मेर

बाड़मेर फायरिंग के बाद जैसलमेर से जोधपुर तक छिपते रहे बदमाश, हिस्ट्रीशीटर ‘अंग्रेज’ समेत 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

Rawatsar firing
बाड़मेर

Rajasthan Nikay Chunav: RLP के चुनावी प्रचार के दौरान बेकाबू हुआ ट्रैक्टर, लोगों को रौंदते हुए मकान में जा घुसा

Barmer Election Campaign Accident
बाड़मेर

Rajasthan : खेत में जमीन खोदकर छिपा रखा था नशे का जखीरा, एएनटीएफ ने 60 वर्षीय आरोपी को धर दबोचा

antf jalore big success drug found accused rrjun ram arrested
बाड़मेर

कहीं सीधी टक्कर तो कहीं निर्दलीय-आरएलपी बिगाड़ेंगे चुनावी गणित

barmer news
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.