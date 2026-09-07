7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

बाड़मेर फायरिंग के बाद जैसलमेर से जोधपुर तक छिपते रहे बदमाश, हिस्ट्रीशीटर ‘अंग्रेज’ समेत 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

पुलिस ने रावतसर में आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर चाय की होटल पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Anil Prajapat

Sep 07, 2026

Rawatsar firing

रावतसर फायरिंग मामला। फोटो: पत्रिका

बाड़मेर। सदर थाना पुलिस ने रावतसर में आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर चाय की होटल पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कमलेश उर्फ अंग्रेज (26) निवासी भोजासर, बायतु और उसके सहयोगी सांवलाराम (20) निवासी टाकुबेरी, सिणधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार व वाहन की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस के अनुसार 1 सितंबर को रावतसर में लेनदेन के विवाद को लेकर फायरिंग की सूचना मिली थी। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि कमलेश उर्फ अंग्रेज, सांवलाराम व अन्य स्कॉर्पियो में सवार होकर चाय की होटल पर आए और उस पर जानलेवा हमला करते हुए लगातार फायरिंग की। परिवादी ने होटल की चीणों की आड़ लेकर अपना बचाव किया। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए नाकाबंदी करवाई। लेकिन, आरोपियों को कोई सुराग नहीं लगा।

फायरिंग के बाद जोधपुर की ओर भागे आरोपी

घटना के बाद आरोपी पुलिस की नाकाबंदी से बचने के लिए जैसलमेर, शिव, बाटाडू, भीमड़ा, बायतु, बालोतरा व जोधपुर की ओर भागते रहे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व वृत्ताधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई के सुपरविजन, सदर थानाधिकारी देवीचंद ढाका के नेतृत्व में डीएसटी तथा थाना स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने आमसूचना के आधार पर तलाश करते हुए दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया।

बायतु थाने का हिस्ट्रीशीटर है मुख्य आरोपी

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी कमलेश उर्फ अंग्रेज बायतु थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ लूट, मारपीट, मादक पदार्थ तस्करी, हथियार तस्करी, वाहन चोरी, नकबजनी सहित करीब एक दर्जन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि वह पिछले कई वर्षों से अपराधों में सक्रिय है।

तस्करी के लिए युवाओं को जाल में फंसाते

पुलिस जांच में सामने आया कि हिस्ट्रीशीटर कमलेश उर्फ अंग्रेज ड्रग्स तस्करी के लिए नए युवकों को तैयार करता था। पुलिस के अनुसार सांवलाराम पुत्र खेताराम निवासी टाकूबेरी, सिणधरी को भी हिस्ट्रीशीटर ने अपनी गैंग में शामिल किया था। उसे मेवाड़ से डोडा-पोस्त लाने के लिए ले जाया जाने लगा। सांवलाराम के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं।

Rajasthan Road Accident: तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत

ये भी पढ़ें
Alwar road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 12:05 pm

Published on:

07 Sept 2026 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर फायरिंग के बाद जैसलमेर से जोधपुर तक छिपते रहे बदमाश, हिस्ट्रीशीटर ‘अंग्रेज’ समेत 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Chunav: RLP के चुनावी प्रचार के दौरान बेकाबू हुआ ट्रैक्टर, लोगों को रौंदते हुए मकान में जा घुसा

Barmer Election Campaign Accident
बाड़मेर

Rajasthan : खेत में जमीन खोदकर छिपा रखा था नशे का जखीरा, एएनटीएफ ने 60 वर्षीय आरोपी को धर दबोचा

antf jalore big success drug found accused rrjun ram arrested
बाड़मेर

कहीं सीधी टक्कर तो कहीं निर्दलीय-आरएलपी बिगाड़ेंगे चुनावी गणित

barmer news
बाड़मेर

Rajasthan: रील शूट-प्रमोशन का झांसा, युवतियों को देह व्यापार में धकेलने का आरोप, युवती ने बयां की आपबीती

Gudamalani Barmer
बाड़मेर

Barmer : निकाय चुनाव में ‘सेब’ के दीवाने क्यों हुए निर्दलीय? ड्राॅ से निकाला समाधान, 24 को मिला यह चुनाव चिह्न

barmer nikay elections independents crazy apples 24 got election symbol
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.