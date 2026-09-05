Rajasthan: रील शूट-प्रमोशन का झांसा, युवतियों को देह व्यापार में धकेलने का आरोप, युवती ने बयां की आपबीती

पीड़िता के अनुसार गुड़ामालानी, रामजी का गोल और बाड़मेर क्षेत्र की युवतियों को कथित तौर पर दलालों के माध्यम से अहमदाबाद भेजा जा रहा है। वहां एक तांत्रिक के साथ बैठाकर कथित रूप से गलत गतिविधियां करवाई जाती हैं और इसके बदले पैसे दिए जाते हैं। आशंका जताई कि क्षेत्र में इस प्रकार का कोई बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली युवतियों को निशाना बनाता है। युवतियों को सोशल मीडिया प्रमोशन, रील और वीडियो शूट के साथ अधिक पैसे दिलाने का लालच देकर दूसरे शहरों में ले जाया जाता है।