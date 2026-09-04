Barmer : निकाय चुनाव में ‘सेब’ के दीवाने क्यों हुए निर्दलीय? ड्राॅ से निकाला समाधान, 24 को मिला यह चुनाव चिह्न

बाड़मेर नगर निकाय चुनाव में सेब चुनाव चिह्न की डिमांड की वजह भी चर्चा में है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सेब चुनाव चिह्न पर लड़ा था। दोनों चुनावों में सेब सिंबल उनके साथ जुड़ा रहा। इसके बाद सोशल मीडिया और लोगों के बीच सेब चुनाव चिह्न चर्चा का विषय बना। अब दो साल बाद चुनावी मैदान में फिर से सेब सिंबल की डिमांड ने इसे चर्चा में ला दिया है।