स्वरा भास्कर के विवादित बयान पर मेवाड़ में आक्रोश, मुकदमा दर्ज करने की मांग, सांसद सीपी जोशी ने भी दी चेतावनी

संस्थान के अध्यक्ष नारायण सिंह ने कहा कि महारानी पद्मिनी व रानी फूल कंवर के साथ 16 हजार वीरांगनाओं का जौहर केवल एक समाज का नहीं, बल्कि छत्तीस कौम का आत्मोत्सर्ग था। उन्होंने कहा कि सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए अभिनेत्री ने यह अनर्गल बयान दिया है, जिन्हें सनातन संस्कृति और जौहर के महान इतिहास की समझ तक नहीं है। जब सर्वस्व दांव पर लगा था, तब मुगलों व आक्रांताओं से अपने स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए वीरांगनाओं ने हंसते-हंसते अग्नि स्नान किया था।