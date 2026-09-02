राजस्थान: ‘कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी’, करणी सेना की लक्ष्मी तंवर ने स्वरा भास्कर को दी चेतावनी

स्वरा का तर्क था कि यह दृश्य आधुनिक समाज की यौन हिंसा से पीड़ित या दरिंदगी का शिकार हुई महिलाओं को गलत संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे दृश्यों से ऐसा महसूस होता है मानो महिलाओं का जीवन और उनका मूल्य केवल उनकी तथाकथित 'पवित्रता' से ही जुड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम आज की महिलाओं को यह सिखाना चाहते हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को मार देना ही एकमात्र बहादुरी है? क्या दरिंदगी किसी महिला के जीवन का अंत माना जाना चाहिए? उनके अनुसार, यह चित्रण उन महिलाओं में अपराधबोध और कायरता की भावना पैदा कर सकता है जो यौन उत्पीड़न के बाद भी जी रही हैं।