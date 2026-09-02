स्वरा भास्कर के ‘जौहर’ वाले विवादित बयान पर ‘पद्मावत’ के लेखक का आया रिएक्शन, प्रकाश कपाड़िया बोले- फिल्म में दिखी वास्तविकता

Swara BhaskarJauhar Controversy: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत'रिलीज के कई साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह फिल्म का कोई नया विवाद नहीं, बल्कि इसमें दिखाए गए जौहर के चित्रण को लेकर उठे सवाल हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म में जौहर के सीन को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। अब फिल्म के सह-लेखक प्रकाश कपाड़िया ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और कहा है कि फिल्म में उस दौर की परिस्थितियों को रिसर्च और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर दिखाने की कोशिश की गई थी।