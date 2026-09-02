‘इंसान चला जाता है मगर उसकी यादें हमेशा रहती हैं’, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एनिवर्सिरी पर शहनाज गिल के भाई का छलका दर्द

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल (फोटो सोर्स- instagram/colorstv)
Sidharth Shukla Death Anniversary: टीवी और मनोरंजन जगत के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे पांच साल हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वालों और करीबी लोगों के दिलों में उनकी यादें आज भी ताजा हैं। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन हो गया था। उनकी पांचवीं पुण्यतिथि के मौके पर शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ने एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दिवंगत अभिनेता को याद किया है। उनकी पोस्ट सामने आने के बाद एक बार फिर सिद्धार्थ और शहनाज की बॉन्डिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है।
सिद्धार्थ की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर शहबाज ने सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए शहबाज ने बताया कि कुछ रिश्ते वक्त बीतने के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि यादों में और गहरे हो जाते हैं। उनकी पोस्ट पर फैन्स ने भी भावुक प्रतिक्रियाएं दीं। कई लोगों ने सिद्धार्थ को याद किया और शहबाज की पोस्ट को उनके लिए श्रद्धांजलि बताया।
शहबाज की पोस्ट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट करते हुए उनकी पहचान को सिद्धार्थ के फैन से जोड़ दिया। इस पर शहबाज ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि उन्हें इस पहचान पर खुशी है। उनका यह जवाब भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।
शहबाज पहले भी सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते और उनसे जुड़ी यादों के बारे में बात कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पोस्ट को देखकर फैन्स के बीच पुरानी यादें फिर ताजा हो गईं।
सिद्धार्थ की पुण्यतिथि पर शहबाज की पोस्ट के बीच शहनाज गिल की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी लोगों की नजर रही। फिलहाल शहनाज की ओर से सिद्धार्थ के लिए कोई सार्वजनिक श्रद्धांजलि पोस्ट सामने नहीं आई है।
हालांकि, सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता हमेशा से फैन्स के बीच बेहद खास रहा है। दोनों की मुलाकात और दोस्ती Bigg Boss 13 के दौरान हुई थी और शो के बाद भी उनकी बॉन्डिंग लगातार चर्चा में रही।
सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज कई मौकों पर उनके साथ अपने रिश्ते को याद कर चुकी हैं। 2024 में फराह खान के साथ बातचीत में उन्होंने सिद्धार्थ को लेकर अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि सिद्धार्थ के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह उनके लिए काफी पजेसिव महसूस करती थीं। शहनाज की ये बातें उस खास बॉन्ड की झलक देती हैं, जिसे दोनों ने बिग बॉस के घर में बनाया था।
सिद्धार्थ शुक्ला ने महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। 2 सितंबर 2021 को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शुरुआती रिपोर्टों में हार्ट अटैक की बात सामने आई थी। पोस्टमार्टम के दौरान किसी बाहरी या अंदरूनी चोट के निशान नहीं मिले थे और पुलिस ने भी उस समय किसी तरह की साजिश या फाउल प्ले के संकेत नहीं पाए थे।
आज सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका काम, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनसे जुड़ी यादें अब भी उनके फैन्स के बीच उन्हें जिंदा रखे हुए हैं।
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