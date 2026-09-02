‘इंसान चला जाता है मगर उसकी यादें हमेशा रहती हैं’, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एनिवर्सिरी पर शहनाज गिल के भाई का छलका दर्द

Sidharth Shukla Death Anniversary: टीवी और मनोरंजन जगत के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे पांच साल हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वालों और करीबी लोगों के दिलों में उनकी यादें आज भी ताजा हैं। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन हो गया था। उनकी पांचवीं पुण्यतिथि के मौके पर शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ने एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दिवंगत अभिनेता को याद किया है। उनकी पोस्ट सामने आने के बाद एक बार फिर सिद्धार्थ और शहनाज की बॉन्डिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है।