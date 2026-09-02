‘अगर काम नहीं देना तो बता दो’, ‘रंभा हो’ फेम कल्पना अय्यर का बॉलीवुड के बदलते रवैये पर छलका दर्द

आगे उन्होंने कहा, "मैं अपने रास्ते में आने वाले हर काम को करना चाहती हूं और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ किसी 'दिवा' जैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन मैं शिष्टाचार और सम्मान की उम्मीद करती हूं। यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद नहीं है कि सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि यह एक नया दौर है। मैं समझदार हूं और जानती हूँ कि समय बदल गया है; लोगों के अपने नियम और एजेंडा होंगे, और हो सकता है कि वे मुझे सपोर्ट न करना चाहें। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और किसी तरह की सहानुभूति या खास ट्रीटमेंट नहीं मांग रही। मुझे बस ईमानदारी से काम चाहिए, और अगर आप मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो मुझे बताएँ, जानकारी दें और मुझसे पूछें; मैं समझने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि मैं कुछ बदलाव करूं या दूसरे विकल्प सुझाऊं।"