“सेट पर साथ रहने से बनती है बॉन्डिंग”, शिवांगी जोशी- हर्षद चोपड़ा के रिश्ते पर सुनीता आहूजा का बेबाक बयान

सुनीता आहूजा ने हर्षद और शिवांगी के रिश्ते पर दिया बयान (Photo Source- Instagram/sunitaahuja)
Sunita Ahuja On Shivangi And Harshad Bond: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी और जानी-मानी टीवी हस्ती सुनीता आहूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की दोस्ती को लेकर चल रही अटकलों पर बेबाक बयान दिया है। सुनीता ने साफ कहा कि काम के दौरान लंबे समय तक एक साथ रहने से स्टार्स के बीच स्वाभाविक रूप से बेहद मजबूत संबंध बन जाते हैं।
सुनीता आहूजा ने बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में बयान दिया है। उन्होंने शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच 'लॉक अप 2' के दौरान देखी गई गहरी बॉन्डिंग और उसके बाद उड़ी अफवाहों को लेकर कहा कि मनोरंजन जगत में ऐसा अक्सर होता है।
सुनीता ने अपने बयान में कहा, "देखिए, जैसे हमारे हीरो हैं, वह घर से ज्यादा तो अपनी हीरोइनों के साथ सेट पर वक्त बिताते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनके बीच एक रिश्ता और समझ विकसित हो जाती है। जब आप साथ काम करते हैं और रोमांटिक सीन शूट करते हैं, तो एक सहजता आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका अफेयर चल रहा है। यह उनकी निजी जिंदगी है और हमें उसमें बेवजह अनुमान नहीं लगाने चाहिए।" वहीं, हर्षद ने लॉकअप शो में अपनी जगह शिवांगी को पहला फाइनलिस्ट बनाया था।
सुनीता से जब पूछा गया कि क्या शिवांगी जोशी अपने फायदे के लिए हर्षद चोपड़ा का इस्तेमाल कर रही थीं, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने शिवांगी के परिवार के सहयोग को याद करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान शिवांगी की मां घर से खाना भेजा करती थीं और हर्षद भी उनकी देखभाल करते थे।
सुनीता ने कहा, "यह इंसानी फितरत है कि जब आप साथ होते हैं तो एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर कोई किसी के लिए घर से खाना ला रहा है या देखभाल कर रहा है, तो यह सामान्य अपनापन है। इसमें गलत क्या है? इसे रोमांटिक एंगल देना सही नहीं है।"
सुनीता ने आखिर में कहा कि शिवांगी और हर्षद दोनों ने ही हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। उन्होंने दर्शकों को सलाह दी कि दो कलाकारों की खूबसूरत दोस्ती और पेशेवर सहजता का सम्मान किया जाना चाहिए।
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