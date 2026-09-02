“सेट पर साथ रहने से बनती है बॉन्डिंग”, शिवांगी जोशी- हर्षद चोपड़ा के रिश्ते पर सुनीता आहूजा का बेबाक बयान

सुनीता ने अपने बयान में कहा, "देखिए, जैसे हमारे हीरो हैं, वह घर से ज्यादा तो अपनी हीरोइनों के साथ सेट पर वक्त बिताते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनके बीच एक रिश्ता और समझ विकसित हो जाती है। जब आप साथ काम करते हैं और रोमांटिक सीन शूट करते हैं, तो एक सहजता आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका अफेयर चल रहा है। यह उनकी निजी जिंदगी है और हमें उसमें बेवजह अनुमान नहीं लगाने चाहिए।" वहीं, हर्षद ने लॉकअप शो में अपनी जगह शिवांगी को पहला फाइनलिस्ट बनाया था।