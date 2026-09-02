‘आरोपी को पकड़ने के लिए हैं ढेरों सबूत’ दिशा सालियान के पिता के वकील का बड़ा खुलासा, बोले- कैसे गिरी 25 फीट दूर

वकील से आगे जब पूछा गया कि घटना के इतने सालों बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ (टेंपरिंग) का मुद्दा उठता है, तो क्या इस मामले में एविडेंस सुरक्षित हैं? इस पर वकील ने कहा, "आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आरोपियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए जितने पक्के सबूत चाहिए, उतने आज हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा सीबीआई जब अपनी जांच शुरू करेगी, तो इसमें से सबूतों का असली खजाना निकालने वाला है। लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि हमारी कंप्लेंट में क्या-क्या गंभीर तथ्य शामिल हैं।"