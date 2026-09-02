‘ये फिल्म नहीं है, सत्संग है’, कंगना रनौत ने ‘हनुमान अंश’ की तारीफ में कही बड़ी बात, बोलीं- नीम करोली बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव

फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार शोभिनव सत्या ने निभाया है। दिलचस्प बात यह है कि शोभिनव फिल्म से बतौर सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। जब फिल्म के लीड एक्टर की तबीयत खराब हुई, तो निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने शोभिनव का ऑडिशन लिया। करीब पांच घंटे के ऑडिशन के बाद उन्हें मुख्य भूमिका के लिए चुन लिया गया। बतौर अभिनेता शोभिनाव की ये पहली फिल्म है और फिल्म में उनके अभिनय की दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी तारीफ की है। वहीं, फिल्मकार मधुर भंडारकर ने भी शोभिनव सत्या के अभिनय को स्वाभाविक और बेहतरीन बताया है।