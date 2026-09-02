‘जौहर’ विवाद पर स्वरा भास्कर का यू-टर्न! पहले बताया कायरता, अब बोलीं- बयान को गलत ट्रांसलेट किया

स्वरा भास्कर ने अपना रुख साफ करते हुए कहा, "मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती हूं कि मैंने कतई ऐसा नहीं कहा कि रानी पद्मावती या उनके साथ जौहर करने वाली महल की बाकी महिलाएं कायर थीं। मेरी बात को गलत तरीके से अनुवादित कर एक झूठ फैलाया जा रहा है। अगर लोगों को भाषा समझ नहीं आती, तो उन्हें झूठे दावे फैलाने के बजाय यह पूछना चाहिए कि मैंने वास्तव में क्या कहा था। जो लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं, शौक से दीजिए, लेकिन कम से कम सही बात पर तो दीजिए।"