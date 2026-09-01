एकता कपूर के शो में नजर आ चुकी है ‘हनुमान अंश’ की रामबेटी, अब नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में जीता दिल

Purnima Tiwari InHanuman Ansh: इन दिनों सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' अपनी कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता शोभिनव सत्य ने नीम करोली बाबा की भूमिका निभाई है, वहीं अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी ने उनकी पत्नी रंबती शर्मा का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खास बात यह है कि पर्दे पर पूर्णिमा का रूप उनके सोशल मीडिया अवतार से इतना अलग नजर आता है कि कई दर्शकों के लिए उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया।