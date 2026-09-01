एकता कपूर के शो में नजर आ चुकी है ‘हनुमान अंश’ की रामबेटी, अब नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में जीता दिल

पूर्णिमा तिवारी (फोटो सोर्स- Instagram/@tiwari_purnima)
Purnima Tiwari InHanuman Ansh: इन दिनों सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' अपनी कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता शोभिनव सत्य ने नीम करोली बाबा की भूमिका निभाई है, वहीं अभिनेत्री पूर्णिमा तिवारी ने उनकी पत्नी रंबती शर्मा का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खास बात यह है कि पर्दे पर पूर्णिमा का रूप उनके सोशल मीडिया अवतार से इतना अलग नजर आता है कि कई दर्शकों के लिए उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया।
पूर्णिमा तिवारी का नाम टेलीविजन और डिजिटल दुनिया में नया नहीं है। वह कई टीवी शोज, वेब प्रोजेक्ट्स और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्टिंग की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई।
पूर्णिमा को ‘गुम है किसी के प्यार में’ जैसे लोकप्रिय टीवी शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसके अलावा वो ‘चूना’ जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। बड़े पर्दे पर उनकी फिल्मोग्राफी में ‘लकीरें’, ‘हुड़दंग’ और ‘रात अकेली है’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इससे पहले वह एकता कपूर के यूट्यूब प्रोजेक्ट ‘प्यार की राहें’ में भी काम कर चुकी हैं।
‘हनुमान अंश’ में पूर्णिमा तिवारी को रंबती शर्मा के किरदार में देखा जा रहा है। कहानी में उनका किरदार नीम करोली बाबा के जीवन के शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ है। फिल्म आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ उनके पारिवारिक जीवन और रिश्तों को भी सामने लाती है।
रंबती का किरदार कहानी में सिर्फ एक सहायक भूमिका नहीं है, बल्कि यह नीम करोली बाबा के उस दौर को समझने में मदद करता है जब उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा था। ऐसे में पूर्णिमा ने इस किरदार में भावनात्मक पहलू को भी उभारने की कोशिश की है।
पूर्णिमा तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज देखने को मिलता है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हजारों लोग फॉलो करते हैं।
लेकिन ‘हनुमान अंश’ में उनका लुक देखकर शायद ही कोई पहली नजर में उन्हें पहचान पाए। फिल्म के लिए उनके पहनावे, हेयरस्टाइल और पूरे लुक में काफी बदलाव किया गया है। स्क्रीन पर वह एक साधारण भारतीय महिला के रूप में दिखाई देती हैं, जो उनके वास्तविक सोशल मीडिया अंदाज से काफी अलग है।
यही बदलाव दर्शकों के बीच चर्चा का कारण बन रहा है। अभिनेत्री ने भी फिल्म का हिस्सा बनने को लेकर सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। उनके प्रोफाइल पर रंबती शर्मा का किरदार निभाने को लेकर आभार जताने वाली जानकारी भी देखने को मिलती है।
विषाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी ‘हनुमान अंश’ नीम करोली बाबा के जीवन और भगवान हनुमान के प्रति उनकी आस्था से प्रेरित कहानी पेश करती है। फिल्म में आध्यात्मिकता को बड़े VFX या भव्य दृश्यों के बजाय इंसान के व्यवहार और सेवा की भावना से जोड़ने की कोशिश की गई है।
फिल्म की कहानी में नीम करोली बाबा के जीवन के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया है और इसी वजह से दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 25 दिनों में करीब 53.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और अभी भी सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित कर रही है।
पूर्णिमा तिवारी के लिए भी यह फिल्म एक खास प्रोजेक्ट बनकर सामने आई है। टीवी और वेब की दुनिया में काम करने के बाद बड़े पर्दे पर नीम करोली बाबा की पत्नी जैसे महत्वपूर्ण किरदार को निभाना उनके करियर के लिए एक अलग पहचान बनाने वाला मौका साबित हो सकता है।
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