PM मोदी के 7.8% ग्रोथ वाले वीडियो पर प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर भी बोले एक्टर

Prakash Raj On PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7.8 फीसदी आर्थिक विकास दर को लेकर दिए गए संदेश पर अभिनेता प्रकाश राज की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने देश की इस आर्थिक उपलब्धि को जनता के सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत बताया था। वहीं प्रकाश राज ने इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों से प्रधानमंत्री के पोस्ट के कमेंट्स देखने की अपील की। इसके बाद उनके पोस्ट पर समर्थकों और आलोचकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।