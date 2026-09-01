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PM मोदी के 7.8% ग्रोथ वाले वीडियो पर प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर भी बोले एक्टर

Prakash Raj On PM Modi: 7.8% ग्रोथ को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो शेयर किया जिसपर अब अभिनेता प्रकाश राज ने तंज कसते हुए कमेंट किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 01, 2026

Prakash Raj On PM Modi

प्रकाश राज और पीएम मोदी (फोटो सोर्स- Twitter/@prakashraaj)

Prakash Raj On PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7.8 फीसदी आर्थिक विकास दर को लेकर दिए गए संदेश पर अभिनेता प्रकाश राज की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने देश की इस आर्थिक उपलब्धि को जनता के सामूहिक प्रयास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत बताया था। वहीं प्रकाश राज ने इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों से प्रधानमंत्री के पोस्ट के कमेंट्स देखने की अपील की। इसके बाद उनके पोस्ट पर समर्थकों और आलोचकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

पीएम मोदी ने 7.8 फीसदी ग्रोथ पर दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए भारत की 7.8 प्रतिशत ग्रोथ का जिक्र किया। उन्होंने इसे देशवासियों की मेहनत, संकल्प और सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध और आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों से गुजर रही है और सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ा है। इसके बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पीएम मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने लोगों से ‘वोकल फॉर लोकल’ को अपनाने के साथ देश में ही शादी करने और जरूरत के मुताबिक ही सोना खरीदने जैसे सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को विकास की इसी गति को आगे बनाए रखना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत सौंपा जा सके।

प्रकाश राज ने ऐसे किया रिएक्ट

पीएम मोदी के इस वीडियो को लेकर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने सीधे तौर पर आर्थिक आंकड़े पर कोई विस्तृत टिप्पणी करने के बजाय लोगों से प्रधानमंत्री के पोस्ट के नीचे मौजूद प्रतिक्रियाओं को पढ़ने की बात कही। अभिनेता ने लिखा कि लोगों को इस पोस्ट के कमेंट्स भी देखने चाहिए।

प्रकाश राज की इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो खेमों में बंटे नजर आए। कुछ लोगों ने अभिनेता के रुख का समर्थन किया तो कई यूजर्स ने उनसे भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सवाल पूछे। कुछ प्रतिक्रियाओं में उन्हें विकास दर और अर्थव्यवस्था को समझने की सलाह दी गई, जबकि कुछ लोगों ने उनके पुराने बयानों को लेकर भी निशाना साधा।

‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी का भी जिक्र

प्रकाश राज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस कोई नई बात नहीं है। अभिनेता इससे पहले भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल में ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों वाली राजनीतिक टिप्पणी को लेकर भी उनका नाम चर्चा में आया था।

प्रकाश राज ने इस मुद्दे पर एक प्रतीकात्मक कहानी साझा की थी। इसमें एक ऐसे राजा का जिक्र था, जिसके दरबार में लगातार उसकी तारीफ करने वाले लोग मौजूद रहते थे। एक दिन राजा को ऐसा आईना दिखाया गया जिसमें उसकी खूबियों के बजाय उसकी कमियां नजर आने लगीं। राजा ने आईना तोड़ दिया, लेकिन उसके टुकड़ों में वही सच और भी ज्यादा जगहों पर दिखाई देने लगा।

इस कहानी के जरिए प्रकाश राज ने आलोचना और सवाल पूछने की अहमियत पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इशारों में कहा कि सच को सामने लाने वाले सवालों को दबाने से वास्तविकता खत्म नहीं होती।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अब 7.8 फीसदी ग्रोथ वाले पीएम मोदी के वीडियो पर प्रकाश राज की नई प्रतिक्रिया ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ लोग आर्थिक विकास के आंकड़े को भारत की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स आंकड़ों के आधार और आम लोगों पर इसके असर को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

प्रकाश राज की राजनीति पर बेबाक टिप्पणियों के लिए पहचान है। यही वजह है कि उनकी छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट भी अक्सर चर्चा का विषय बन जाती है। इस बार भी पीएम मोदी के विकास वाले संदेश पर उनका रिएक्शन सामने आते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी।

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Updated on:

01 Sept 2026 02:17 pm

Published on:

01 Sept 2026 02:16 pm

Hindi News / Entertainment / PM मोदी के 7.8% ग्रोथ वाले वीडियो पर प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर भी बोले एक्टर

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