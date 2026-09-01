‘वो भ्रष्ट है, नेपो किड्स के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे’ जॉन अब्राहम के पुराने इंटरव्यू से फिर घिरे करण जौहर

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि करण ने कई स्टार किड्स से दूसरी फिल्मों में बिना किसी लाइन के डांस नंबर भी करवाए हैं। तो वहीं, कुछ लोगों ने इस पुराने इंटरव्यू को दोबारा वायरल किए जाने पर ही सवाल खड़े किए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आखिर किसके पास पुरानी बातों को दोबारा सामने लाकर उन्हें वायरल करने और व्यूज, कमेंट्स और फॉलोअर्स जुटाने का समय है। यूजर ने मीडिया पेजों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के पास इससे बेहतर काम हैं। कमेंट में अनन्या पांडे और जाह्नवी कपूर का भी जिक्र किया गया।