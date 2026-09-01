5 कपल जिनकी 12 महीने भी नहीं चली शादी, किसी का टूटा 6 महीने में रिश्ता तो किसी का 2 महीने में हुआ तलाक

Badshah And Isha Rikhi Divorce: बॉलीवुड और टीवी जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में सेलिब्रिटी शादियां हमेशा से फैंस और मीडिया के आकर्षण का केंद्र रही हैं। जहां कुछ जोड़ियां सालों-साल एक-दूसरे का हाथ थामकर मिसाल पेश करती आई हैं, वहीं कुछ थोड़े समय में ही दम तोड़ देती हैं। रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने अचानक 5 महीने की शादी खत्म कर तलाक अनाउंस कर हर किसी को हैरान कर दिया। इंडस्ट्री में कई ऐसे कपल भी रहे हैं जिनकी शादी 1 साल भी नहीं चली…