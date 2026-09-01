‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को लेकर मौनी रॉय का खुलासा, बताया रोड पर चलते-चलते मिला था रोल

Mouni Roy On Casting kyunki Saas Bhi Kabhi Thi: टीवी इंडस्ट्री की 'नागिन' बन घर-घर में मशहूर हुई अभिनेत्री मौनी रॉय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनकी जिंदगी और उनका काम दोनों के किस्से काफी अलग हैं। हाल ही में तलाक की वजह से मौनी रॉय के घर फराह खान पहुंची थीं, जिसमें मौनी ने फैंस को अपना घर दिखाया और अपनी एक्टिंग और अपने पहले शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लेकर खुलासा किया कि उन्हें उस सुपरहिट शो में सड़क पर चलते चलते काम मिला था। जिसे सुनकर फराह खान भी हैरान रह गईं।