पति सूरज नांबियार से अलग होने के बाद अध्यात्म की राह पर मौनी रॉय, धोखे और हीलिंग पर कही बड़ी बात

मौनी रॉय का तलाक के बाद छलका दर्द
Mouni Roy On Suraj Nambiar separation: टेलीविजनकी 'नागिन' और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पति सूरज नांबियार से तलाक की अनाउंसमेंट से अपने फैंस को चौंका दिया था और फैंस से अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की थी। इस बड़े फैसले के कुछ ही दिनों बाद, अब मौनी रॉय ने जिंदगी में मिलने वाले धोखे, लोगों को माफ करने और दर्द से आगे बढ़ने यानी हीलिंग को लेकर कई बातें और खुलासे किए हैं। जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।
अक्सर देखा जाता है कि जब कोई अपना दिल दुखाता है, तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। मौनी ने अपनी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत यात्रा का जिक्र करते हुए 'द फ्री प्रेस जर्नल' संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, "जब मैं छोटी थी, तो मैं लोगों को बहुत आसानी से माफ कर देती थी और आज भी करती हूं। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं उस चोट को भूल नहीं पाती थी, वो दर्द मेरे अंदर रह जाता था। मगर अब समय के साथ मैंने सीखा है कि हमारा काम सिर्फ सामने वाले को माफ करना है, उसे भूलने में भगवान खुद हमारी मदद करते हैं।" मौनी का मानना है कि जब तक आप अतीत के घावों को पकड़कर रखेंगे, तब तक जिंदगी में आगे बढ़ना और खुद को संभालना नामुमकिन हो जाता है।
मन में कड़वाहट या बदला लेने की भावना रखने को लेकर मौनी ने एक बहुत ही व्यावहारिक बात कही। उन्होंने इसकी तुलना एक भारी बोझ से करते हुए कहा, "अगर आप किसी के दिए दर्द को दिल से नहीं निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान और तकलीफ आपको ही होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जिस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है या आपको इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है, वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा होता और अपनी जिंदगी में मस्त रहता है।" मौनी ने बताया कि इस कड़वाहट से बाहर निकलने में ध्यान (Meditation), मंत्रों के जाप और आध्यात्मिकता ने उनकी बहुत मदद की है।
हालांकि, मौनी ने यह भी साफ किया कि दूसरों को माफ करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप उनके गलत व्यवहार को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा, "दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं उस इंसान को बुरा नहीं कह रही, बल्कि उनके बुरे इरादों और उनके भीतर के खराब गुणों की बात कर रही हूं। हमें बस खुद की शांति के लिए उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए।" मौनी के इस बयान से साफ है कि वह इस निजी संकट से उबरने और अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
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