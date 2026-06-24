पति सूरज नांबियार से अलग होने के बाद अध्यात्म की राह पर मौनी रॉय, धोखे और हीलिंग पर कही बड़ी बात

अक्सर देखा जाता है कि जब कोई अपना दिल दुखाता है, तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। मौनी ने अपनी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत यात्रा का जिक्र करते हुए 'द फ्री प्रेस जर्नल' संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, "जब मैं छोटी थी, तो मैं लोगों को बहुत आसानी से माफ कर देती थी और आज भी करती हूं। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं उस चोट को भूल नहीं पाती थी, वो दर्द मेरे अंदर रह जाता था। मगर अब समय के साथ मैंने सीखा है कि हमारा काम सिर्फ सामने वाले को माफ करना है, उसे भूलने में भगवान खुद हमारी मदद करते हैं।" मौनी का मानना है कि जब तक आप अतीत के घावों को पकड़कर रखेंगे, तब तक जिंदगी में आगे बढ़ना और खुद को संभालना नामुमकिन हो जाता है।