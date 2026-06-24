फुलेरा के ‘बिनोद’ पर फिदा हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया पर वीडियो के फैंस हुए दीवाने

PM Narendra Modi meets Panchayat Binod Ashok Pathak: 'पंचायत' वेब सीरीज के किरदारों को आज पूरे देश में बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके किरदारों और उनके डायलॉग्स से वाकिफ होंगे? हाल ही में एक इवेंट के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस इवेंट में पीएम मोदी ने 'पंचायत' सीरीज में 'बिनोद' का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता अशोक पाठक और 'बनराकस' यानी भूषण शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस फूले नहीं समा रहे हैं।