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फुलेरा के ‘बिनोद’ पर फिदा हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया पर वीडियो के फैंस हुए दीवाने

Narendra Modi Banrakas Bhushan Sharma: फेमस वेब सीरीज 'पंचायत' के किरदार 'बिनोद' यानी अशोक पाठक और 'बनराकस' यानी भूषण शर्मा ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी भी इस सीरीज के फैन निकले। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि "बिनोद सुनता है कि नहीं?" जैसे ही ये वीडियो सामने आया आग की तरह फैल गया। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 24, 2026

Pm narendra modi meets panchayat actors binod and banrakas asks funny question video break record

पीएम नरेंद्र मोदी ने की पंचायत स्टार से मुलाकात

PM Narendra Modi meets Panchayat Binod Ashok Pathak: 'पंचायत' वेब सीरीज के किरदारों को आज पूरे देश में बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके किरदारों और उनके डायलॉग्स से वाकिफ होंगे? हाल ही में एक इवेंट के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस इवेंट में पीएम मोदी ने 'पंचायत' सीरीज में 'बिनोद' का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता अशोक पाठक और 'बनराकस' यानी भूषण शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस फूले नहीं समा रहे हैं।

पीएम मोदी ने की पंचायत एक्टर से मुलाकात

वायरल वीडियो में जैसे ही दोनों कलाकार प्रधानमंत्री से मिलने आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं। इसके बाद वे मजाकिया अंदाज में भूषण शर्मा (बनराकस) की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं, "बिनोद सुनता है कि नहीं सुनता है?" प्रधानमंत्री के मुंह से सीरीज का यह संदर्भ सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, "देख रहा है बिनोद, देश के प्रधानमंत्री जी हमसे कैसे मिल रहे हैं!" वहीं एक अन्य फैन ने लिखा, "फुलेरा के वर्तमान प्रधान जी की भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट।" कुछ फैंस ने इस पल को देखकर चुटकी ली और लिखा, "सचिव जी, अब तो आपकी सेटिंग बिल्कुल फिक्स है।" वहीं बहुत से लोग भावुक भी नजर आए और इसे हिंदी थिएटर आर्टिस्ट्स की असली जीत बताया।

रंग के कारण रिजेक्शन से लेकर पीएम से मिलने तक का सफर

आज भले ही अशोक पाठक को प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता तक का प्यार मिल रहा है, लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं था। एक पुराने इंटरव्यू में अशोक ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया था कि कैसे एक बार उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें एक बड़ी फिल्म से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने बताया, "वह एक बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और मेरा ऑडिशन भी शानदार रहा था। डायरेक्टर-प्रोड्यूसर से मुलाकात के बाद सब तय था, लेकिन मुझे फाइनल कॉल नहीं आया। बाद में मुझे अहसास हुआ कि शायद पोस्टर और लुक की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था।"

तमाम मुश्किलों को पार कर आज अशोक पाठक सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में वे राधिका आप्टे के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्म 'सिस्टर मिडनाइट' में अहम भूमिका में नजर आए थे। इसके अलावा, फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 'पंचायत' सीजन 4 के बाद वे साल 2026 में आने वाले 'पंचायत' सीजन 5 में भी एक बार फिर 'बिनोद' बनकर दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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Updated on:

24 Jun 2026 06:51 am

Published on:

24 Jun 2026 06:48 am

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