OTT पर छाई ‘ऑपरेशन सफेद सागर’, जानिए पूरा सच…जब पाकिस्तान में PM वाजपेयी हुए थे अपमानित

सीरीज में कारगिल ऑपरेशन की योजना को मुशर्रफ की रणनीति के तौर पर दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि नवाज शरीफ को पूरी जानकारी नहीं थी। इस मुद्दे पर पाकिस्तान में लंबे समय से अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। नवाज शरीफ ने कई बार कहा कि उन्हें कारगिल ऑपरेशन की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने दावा किया था कि वाजपेयी से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सेना भी इस संघर्ष में शामिल थी।