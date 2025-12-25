Atal Bihari Vajpayee और कलाम ने CIA को चकमा देकर दुनिया हिला दी, अमेरिका को भनक भी नहीं लगी

Pokhran-II: तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन 25 दिसंबर के अवसर पर उनसे संबंधित काम यादों के एलबम में सजे हुए है। 11 मई 1998 का दिन भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। राजस्थान के पोकरण रेगिस्तान में हुए परमाणु परीक्षणों (Pokhran Nuclear Tests) ने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दिया और वैश्विक पटल पर भारत की ताकत का जोरदार ऐलान किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को संभव बनाया, जिसे 'ऑपरेशन शक्ति' (Operation Shakti) नाम दिया गया। सन 1998 में एनडीए सरकार बनते ही वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण(India Nuclear Power)की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। सन 1974 के 'स्माइलिंग बुद्धा' के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव ने भारत को रोके रखा था। सन 1995 में नरसिंहा राव सरकार की योजना अमेरिकी सैटेलाइट्स की भनक से रुक गई। लेकिन वाजपेयी ने सत्ता संभालते ही तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए और पूरी गोपनीयता बरती जाए। अमेरिकी एजेंसी सीआईए को चकमा (CIA Surprise) देने के लिए अनोखे तरीके अपनाए गए – वैज्ञानिक सेना की वर्दी में पोकरण पहुंचे (Vajpayee Kalam Secrecy), उपकरण रात में ले जाए गए।