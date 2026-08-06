“हमारा तो बहुत कुछ था” वनिका रायकता के सेब के बागों से शुरू हुआ ड्रामा, समय रैना ने याद किया अपना पुराना घर

वनिका की जैसे ही बात खत्म हुई राघव जुयाल ने समय रैना की तरफ देखा और कहा, "तुम्हारा भी तो था ना सेब का बाग कश्मीर में?" इस पर समय रैना ने जवाब दिया, "हमारा तो बहुत कुछ था।" समय की यह टिप्पणी उनके परिवार के कश्मीर से जुड़े पुराने अनुभवों की तरफ इशारा करती हुई नजर आई। इसके बाद राघव ने समय की पीठ थपथपाई। फिर समय रैना ने मुनव्वर फारुकी की तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, "बोल अब इस पर बात करें?" जवाब में मुनव्वर ने कहा, "यह मैं नहीं था।" इस बातचीत के बाद पैनल में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया।