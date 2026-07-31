‘हमारे शो का विनर पहले से तय नहीं होता’- रियलिटी शो ‘The Traitors 2’ के शुरू होने से पहले करण जौहर ने कसा तंज!

शो के होस्ट और निर्माता करण जौहर ने कहा कि दूसरे सीजन में वह पहले से ज्यादा सख्त नजर आएंगे। उन्होंने कहा- पिछले सीजन में मैंने जिस स्तर का धोखा, रणनीति और बैकस्टैबिंग देखी, उसकी उम्मीद नहीं थी। एक समय ऐसा लगा कि यह सिर्फ खेल नहीं रह गया। लेकिन एक बात तय है कि दूसरे कई रियलिटी शोज की तरह हमारे यहां विजेता कोई हैक नहीं होगा। हमारे शो का विनर पहले से तय नहीं होता।