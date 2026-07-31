‘स्त्री’ से भी ज्यादा डरावनी! OTT पर आ रही है रोंगटे खड़े कर देने वाली सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ‘LUPT’

'LUPT' की कहानी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रोड ट्रिप पर निकलता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन सफर के दौरान अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। धीरे-धीरे परिवार के सामने अतीत के ऐसे राज खुलते हैं, जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। हर मोड़ पर नया रहस्य सामने आता है। डर और सस्पेंस लगातार बढ़ता जाता है। फिल्म में साइकोलॉजिकल थ्रिल, इमोशनल ड्रामा और सुपरनैचुरल मिस्ट्री का शानदार मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि यह फिल्म हॉरर पसंद करने वालों के लिए खास बन जाती है।