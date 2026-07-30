3 करोड़ की नौकरी छोड़ी तो लोगों ने कहा- पागल, एक्ट्रेस कुशा कपिला की कंपनी के को-फाउंडर ने बताई वजह

कंपनी के को-फाउंडर विमर्श राजदान ने लिंक्डइन पर साझा की गई पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने करियर के 13 साल लगातार कड़ी मेहनत की। इस दौरान वह रोजाना 18 से 20 घंटे काम करते थे। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी कि वह सिर्फ कुछ घंटे सोने के लिए घर जाते थे और फिर काम पर लौट आते थे। उन्होंने लिखा- 13 साल तक मेरी जिंदगी यही थी। मैं सिर्फ सोने के लिए घर जाता था। फिर एक दिन मैंने सब छोड़ने का फैसला कर लिया।"