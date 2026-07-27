‘राम कपूर ने सबके सामने किया Kiss, फिर उड़ने लगीं अफवाहें’, Lock Upp 2 विवाद के बीच नमन शॉ का आया बयान

नमन ने बताया कि राम कपूर को लोगों को किस करने की 'आदत' है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। उन्होंने याद किया कि 2006 में एकता कपूर के टीवी शो 'कसम से' के सेट पर मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार आया था क्योंकि शो बहुत पॉपुलर हो रहा था। अपनी वैनिटी वैन के अंदर राम का इंटरव्यू लेते समय, पत्रकार ने पूछा कि वो को-स्टार के तौर पर नमन के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब में, राम ने नमन को पास खींचा, उनके गाल पर किस किया और कहा, "ओह, मुझे नमन बहुत पसंद है। वो एक बेहतरीन एक्टर है। वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी बॉडी (खासकर हिप्स) बहुत अच्छी है, और मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है।"