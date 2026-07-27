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‘राम कपूर ने सबके सामने किया Kiss, फिर उड़ने लगीं अफवाहें’, Lock Upp 2 विवाद के बीच नमन शॉ का आया बयान

Ram Kapoor Kissing Controversy: लॉक अप 2 में एक्टर राम कपूर के किसिंग कंट्रोवर्सी पर को-एक्टर रह चुके नमन शॉ ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 'कसम से' के सेट पर राम कपूर के गाल पर किस करने के बाद सालों तक उनकी सेक्शुअलिटी पर सवाल उठाए गए, जिससे वो और उनका परिवार काफी परेशान रहा था।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 27, 2026

Naman Shaw on Ram Kapoor Kiss

टीवी एक्टर ननमा शॉ और राम कपूर की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram-namanshaw)

Naman Shaw on Ram Kapoor Lock Upp Controversy: 'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'कसम से' जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके एक्टर राम कपूर इन दिनों नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने कंटेंट से चर्चा बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें अपने साथी कंटेस्टेंट्स, खासकर महिलाओं को 'किस' करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, कसम से में राम कपूर के साथ काम कर चुके एक्टर नमन शॉ ने बताया कि कैसे सेट पर राम के Kiss करने से सालों तक उनकी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाये जाते रहे।

राम कपूर के किस करने पर नमन शॉ (Naman Shaw on Ram Kapoor Kiss)

नमन ने बताया कि राम कपूर को लोगों को किस करने की 'आदत' है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। उन्होंने याद किया कि 2006 में एकता कपूर के टीवी शो 'कसम से' के सेट पर मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार आया था क्योंकि शो बहुत पॉपुलर हो रहा था। अपनी वैनिटी वैन के अंदर राम का इंटरव्यू लेते समय, पत्रकार ने पूछा कि वो को-स्टार के तौर पर नमन के बारे में क्या सोचते हैं। जवाब में, राम ने नमन को पास खींचा, उनके गाल पर किस किया और कहा, "ओह, मुझे नमन बहुत पसंद है। वो एक बेहतरीन एक्टर है। वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी बॉडी (खासकर हिप्स) बहुत अच्छी है, और मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है।"

नमन ने बताया कि "पूरी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया", न्यूजपेपर्स में फ्रंट पेज पर हेडलाइन छपी जिनमें पूछा गया, 'क्या राम कपूर और नमन गे हैं?' उन्होंने कहा कि चैनल और शो से जुड़े सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि शो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि, बाद में एक और आर्टिकल में पूरी सिचुएशन को सही तरीके से समझाया गया, लेकिन उनसे उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में सवाल पूछे जाते रहे।

उन्होंने कहा, "हेडलाइन देखकर मेरा परिवार भी काफी परेशान और चिंतित हो गया था। इसने मुझे काफी समय तक परेशान किया क्योंकि अचानक लोगों ने मेरी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और मुझसे पूछने लगे, 'क्या तुम स्ट्रेट हो? क्या तुम गे हो?' उस समय इंडस्ट्री में नया होने के कारण, इन सब चीजों का सामना करना बहुत मुश्किल था।"

राम कपूर को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए

'लॉक अप' में राम के कंटेस्टेंट्स को किस करने के बारे में बात करते हुए नमन ने कहा, "मुझे पता है कि राम बहुत खुले विचारों वाले इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला इसे कैसे लेगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर कोई इस तरह के प्यार या इस तरह के व्यवहार के साथ कम्फर्टेबल फील नहीं कर सकता। कुछ लोग सच में बुरा मान सकते हैं और असहज महसूस कर सकते हैं। मेरा मतलब है, 'लॉक अप' शो में भी मैंने लोगों को इससे नाराज होते देखा है।"

'लॉक अप' 2 में श्रेया कालरा को 'किस' करने पर हुआ था बवाल

हाल ही में, 'लॉक अप' सीजन 2 की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने माना कि जब राम कपूर ने उनके गाल पर किस किया तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जब राम ने उन्हें दोबारा गले लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें दूर धकेल दिया। शो में शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना और अन्य कंटेस्टेंट्स को किस करने के लिए भी एक्टर की आलोचना हुई है।

नमन शॉ के बारे में

नमन को 2004 में 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' के जरिए पहचाना गया, जहां वो टॉप 15 कंटेस्टेंट्स में शामिल हुए थे। बाद में वो कई पॉपुलर टीवी शोज में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, जिनमें 'काव्यांजलि', 'कसम से', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कसौटी जिंदगी की' और 'साथ निभाना साथिया' शामिल हैं। हाल ही में, वो 'मंगल लक्ष्मी' में मुख्य किरदारों में से एक में नजर आये थे, जो फरवरी 2024 से 26 जून 2026 तक टेलीकास्ट हुआ।

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Updated on:

27 Jul 2026 12:29 pm

Published on:

27 Jul 2026 12:29 pm

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