श्रेया कालरा ने इसके बाद साथी कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे से बात करते हुए कहा कि उन्हें राम कपूर का बार-बार किस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि खुले तौर पर राम कपूर के बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें बार-बार किस किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो इसे अपनी निजी सीमाओं का उल्लंघन मानती हैं। इतना ही नहीं, श्रेया ने तो ये तक कह दिया कि अगर अगली बार राम ऐसा करेंगे तो वो उनका मुंह ही पकड़कर दबा देंगी। श्रेया ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे तो मेरा बाप नहीं चूमता मुझे।