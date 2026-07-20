‘प्रदर्शन से आखिर क्या मिलेगा?’ संसद के बाहर विरोध पर बोलीं हेमा मालिनी, सरकार के रुख पर भी दिया बड़ा बयान

Hema Malini On CJP Protest: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल के बीच भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का बयान चर्चा का विषय बन गया है। संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदर्शन की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे का समाधान संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए, न कि व्यवधान और टकराव के जरिए।