‘असली नेता 3 घंटे की फिल्म, नकली सिर्फ 30 सेकंड की रील’, शेखर सुमन ने Shekhar Tonite में नेताओं पर कसा तंज

Shekhar Suman on Politicians: बॉलीवुड एक्टर और टॉक शो होस्ट शेखर सुमन इन दिनों अपने यूट्यूब टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में अपने मोनोलॉग को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देश और समाज में फैले गंभीर मुद्दों पर अपने मजाकिया अंदाज में बेबाक टिप्पणियों के लिए पहचाने जाने वाले शेखर, बीते ककुछ दिनों से छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और नेताओं को लेकर कई बड़े बयान दे चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने नए मोनोलॉग में 'असली और नकली नेता' की तुलना हीरों से करते हुए राजनितिक पार्टियों पर एक और तीखा तंज कसा है।