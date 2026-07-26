‘मेरे चेहरे में देखने लायक कुछ नहीं’, मनोज बाजपेयी ने बताया क्यों नहीं देखते मेकअप के दौरान आईना

इसके साथ ही मनोज बाजपेयी ने बताया कि फिल्म 'सत्या' के दौरान निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि मुझे राइटर्स चाहिए और जो 'बैंडिट क्वीन' में इतने सारे टैलेंट्स के साथ तुमने काम किया है अलग-अलग डिपार्टमेंट में, मुझे उस तरह के टैलेंट आप ला के दीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही क्रांतिकारी राइटर चाहिए जो नए तरीके से लिखे, तब मैं अनुराग कश्यप से मिला था। हम सब लोग यंग थे, वो मुझसे भी छोटा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि डायलॉग राइटर चाहिए, तो सौरभ शुक्ला मेरे बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, मैं उनको लेकर के गया।