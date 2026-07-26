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‘मैं ऐसे गंदे गेम का हिस्सा नहीं बनूंगी’, Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे पर हिना खान के आरोपों पर, यूजर्स ने याद दिलाए बिग बॉस 11 के दिन

Shilpa Shinde vs Hina Khan: 'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में हिना खान ने शिल्पा शिंदे को बचाने से मना कर दिया था, और उन पर "कैरेक्टर एसेसिनेशन" का आरोप लगाया था। नाराज शिल्पा ने बाद में गुस्से में "वो तो भाड़ में जाए" वाली बात कहकर पलटवार किया और हिना के बिग बॉस 11 में जाने पर भी मजाक उड़ाया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 26, 2026

Shilpa Shinde Vs Hina Khan Fight

हिना खान और शिल्पा शिंदे की जबरदस्त भिड़ंत। (फोटो सोर्स: instagram- netflixindiareality)

Shilpa Shinde Hina Khan Fight: 'लॉक अप 2: सच या सजा' का लेटेस्ट एपिसोड काफी सनसनी भरा था जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच हुई बहुत चर्चित लड़ाई की वजह से। शो में हिना खान अपने फैसले पर अड़ी रहीं और उर्फी जावेद की शिल्पा को बचाने की रिक्वेस्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। जाने से पहले, उन्होंने शिल्पा पर शिवांगी जोशी का "कैरेक्टर एसेसिनेशन" करने का भी आरोप लगाया, जिसे शिवांगी ने सिरे से नकार दिया।

हिना खान ने शिल्पा शिंदे को क्यों नहीं बचाया

इस बारे में बात करते हुए कि उन्होंने शिल्पा को क्यों नहीं बचाया, हिना ने कहा, "मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के जो उसूल हैं, जैसी मैं इंसान हूं, मैं ऐसे गेमप्ले को जहां आप लोगों को नीचा दिखाओ, कैरेक्टर एसेसिनेट करो या फिर गंदे गेम खेलो, मैं उसका नाम बचाने के लिए तो नहीं लूंगी।" फिर उन्होंने कहा, "कम से कम मैं तो नहीं लूंगी," ये कहते हुए कि उर्फी ने शिल्पा का नाम लेकर उन्हें बचाया था।

श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे के लिए शो देखती हैं उर्फी जावेद

हालांकि,, उर्फी ने कहा कि वो 'लॉक अप 2' सिर्फ श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे की वजह से देखती हैं। हिना के आरोप पर रिएक्ट करते हुए शिल्पा ने कहा, "असल में जो इल्जाम मेरे पे लगाया गया है कैरेक्टर एसेसिनेशन का, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है।" हिना तुरंत हंसी और जवाब दिया, "नहीं, आपने किया है।"

शिल्पा शिंदे ने आगे अपना बचाव करते हुए कहा, "कैमरे जानते हैं मैंने क्या बोला है। तो मैं उससे सहमत नहीं होती।" हिना ने जवाब दिया, "बिल्कुल, कैमरे जानते हैं और जानते भी हैं।" इस बीच, जेलर रितेश देशमुख और फराह खान ने इस गरमागरम बहस पर दखल देने या कमेंट करने से मना कर दिया।

वो तो भाड़ में जाए यार

हिना और उर्फी के जाने के बाद, श्रेया कालरा ने शिल्पा से कहा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि हिना उन्हें नहीं बचाएंगी। इस पर रिएक्ट करते हुए शिल्पा ने कहा, "वो तो भाड़ में जाए यार।" फिर उन्होंने बिग बॉस 11 का जिक्र किया और हिना पर एक और तंज कसते हुए कहा, "वो कैरेक्टर एसेसिनेशन की बात कर रही है। मैडम खुद अंदर क्या क्या बोल चुकी हैं, वो उसको पता है।"

Reddit यूजर्स ने Bigg Boss 11 के पुराने वीडियो निकाले

इस बातचीत के बाद ऑनलाइन बहस छिड़ गई और Reddit यूजर्स ने हिना खान के 'बिग बॉस 11' के वीडियो ढूंढ निकाले। पुराने क्लिप्स में हिना, शिल्पा शिंदे और अर्शी खान के लुक पर कमेंट करती, उनकी बॉडी-शेमिंग करती और उन्हें "आंटी" कहती हुई दिखीं। ढिंचक पूजा की मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ाने के लिए भी उनकी आलोचना हुई।

सामने आए क्लिप्स पर रिएक्शन देते हुए, एक Reddit यूजर ने लिखा, "वो पाखंडी है।" एक और यूजर ने कमेंट किया, "हिना को किसी को नैतिकता पर लेक्चर देने का कोई हक नहीं है।" जबकि, एक तीसरे यूजर ने कहा, "लगता है वो अपने BB11 के दिनों को भूल गई हैं।"

'लॉक अप: सच या सजा', 'जजमेंट डे'

फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो 'लॉक अप: सच या सजा' के 'जजमेंट डे' पर हर्षद चोपड़ा शो से बाहर हो गए। जहां जेलर्स ने शिल्पा शिंदे को बचाने का फैसला किया और हिना-उर्फी ने वरुण यादव (उर्फ लैला) को बचाया, वहीं कंटेस्टेंट्स ने हर्षद के बजाय सूफी मोतीवाला को बचाने के लिए वोट किया।

हाल ही में आए प्रोमो में दो वाइल्डकार्ड एंट्रीज का भी इशारा मिला है, जिससे फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि हाल ही में बाहर हुए कंटेस्टेंट्स हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत की वापसी हो सकती है। ये रियलिटी शो अभी नेटफ़्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है।

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Updated on:

26 Jul 2026 09:06 am

Published on:

26 Jul 2026 08:36 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘मैं ऐसे गंदे गेम का हिस्सा नहीं बनूंगी’, Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे पर हिना खान के आरोपों पर, यूजर्स ने याद दिलाए बिग बॉस 11 के दिन

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