‘मैं ऐसे गंदे गेम का हिस्सा नहीं बनूंगी’, Lock Upp 2 में शिल्पा शिंदे पर हिना खान के आरोपों पर, यूजर्स ने याद दिलाए बिग बॉस 11 के दिन

Shilpa Shinde Hina Khan Fight: 'लॉक अप 2: सच या सजा' का लेटेस्ट एपिसोड काफी सनसनी भरा था जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, खासकर हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच हुई बहुत चर्चित लड़ाई की वजह से। शो में हिना खान अपने फैसले पर अड़ी रहीं और उर्फी जावेद की शिल्पा को बचाने की रिक्वेस्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। जाने से पहले, उन्होंने शिल्पा पर शिवांगी जोशी का "कैरेक्टर एसेसिनेशन" करने का भी आरोप लगाया, जिसे शिवांगी ने सिरे से नकार दिया।