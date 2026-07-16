Lock Upp में शिल्पा शिंदे का खुलासा- मेरे मोबाइल पर किसी का गंदा वीडियो भेजा और बोला- आपका है, इसे आउट करें क्या?

Shilpa Shinde Recalls Fake MMS Incident: टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर का खुलासा किया है, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। 'लॉक अप' के हालिया एपिसोड में शिल्पा ने बताया कि 'भाबीजी घर पर हैं' छोड़ने के बाद उन्हें न सिर्फ पेशेवर परेशानियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी छवि खराब करने की भी कथित कोशिश की गई। अभिनेत्री ने दावा किया कि उनके नाम पर एक फर्जी एमएमएस वायरल करने की धमकी दी गई थी, जिससे वह बुरी तरह टूट गई थीं।