‘धुरंधर’ के रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को कहा था बेमतलब, अब परेश रावल को हुआ पछतावा, किया खुलासा

Paresh Rawal On Anupama Chopra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने आखिरकार उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिसने पिछले साल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा की समीक्षा पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उस वक्त परेश रावल ने सोशल मीडिया पर अनुपमा को बेमतलब कह दिया था, जिसके बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा। अब अभिनेता ने स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।