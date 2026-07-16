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‘धुरंधर’ के रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को कहा था बेमतलब, अब परेश रावल को हुआ पछतावा, किया खुलासा

Paresh Rawal On Anupama Chopra: अभिनेता परेश रावल ने एक इंटरव्यू में अब अनुपमा चोपड़ा को उनके धुरंधर रिव्यू के लिए बेमतलब कहने का पछतावा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 16, 2026

Paresh Rawal On Anupama Chopra

परेश रावल ने अनुपमा चोपड़ा को कहा था बेमतलब (सोर्स- IMDb)

Paresh Rawal On Anupama Chopra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने आखिरकार उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जिसने पिछले साल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं। रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज के बाद फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा की समीक्षा पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उस वक्त परेश रावल ने सोशल मीडिया पर अनुपमा को बेमतलब कह दिया था, जिसके बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा। अब अभिनेता ने स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

धुरंधर की समीक्षा पर शुरू हुआ था विवाद

साल 2025 में रिलीज हुई आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इसकी हिंसा और राष्ट्रवाद को लेकर कुछ फिल्म समीक्षकों ने सवाल भी उठाए। इन्हीं में फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा भी शामिल थीं।

उनकी समीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस छिड़ गई। इसी दौरान परेश रावल ने एक पोस्ट में अनुपमा पर कटाक्ष करते हुए उन्हें "मिस इर्रेलेवेंट" कहा था। उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ और लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा।

अब बोले- ऐसा नहीं कहना चाहिए था

हाल ही में विक्की ललवानी के साथ इंटरव्यू में परेश रावल ने इस पूरे विवाद को याद करते हुए माना कि उनकी वो प्रतिक्रिया सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि समीक्षा से असहमति होना अलग बात है, लेकिन पर्सनल टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी।

अभिनेता का कहना है कि आज पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें महसूस होता है कि सोशल मीडिया पर वह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज भी वो अनुपमा चोपड़ा की समीक्षा से सहमत नहीं हैं।

'फिल्म की आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए'

परेश रावल का मानना है कि किसी भी फिल्म की समीक्षा करते समय सिर्फ अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि उसके पीछे की मेहनत और परिस्थितियों को भी समझना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि दर्शक और समीक्षक सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाला परिणाम देखते हैं, लेकिन कलाकार किन परिस्थितियों में काम करता है, यह हमेशा सामने नहीं आ पाता।

उन्होंने कहा कि आलोचना हर किसी का अधिकार है, लेकिन वह रचनात्मक होनी चाहिए ताकि कलाकारों को उससे कुछ सीखने का अवसर मिले।

अनुपमा चोपड़ा के खिलाफ ट्रोलिंग का किया विरोध

परेश रावल ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गाली-गलौज और धमकियां देना गलत है। उन्होंने अनुपमा चोपड़ा का सम्मान करते हुए कहा कि वह एक शिक्षित और सभ्य महिला हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अभिनेता ने लोगों से अपील की कि असहमति हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत हमले किसी भी तरह उचित नहीं हैं।

धुरंधर और धुरंधर 2 ने रचा इतिहास

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' ने रिलीज के बाद दुनियाभर में करीब 1307 करोड़ रुपये का कारोबार कर बॉलीवुड के लिए नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद 2026 में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने पहले भाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1813 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए नई मिसाल कायम की।

फिल्म की जबरदस्त सफलता के बावजूद इसकी कहानी और प्रस्तुति को लेकर बहस जारी रही। अब परेश रावल के इस बयान ने एक बार फिर उस पुराने विवाद को चर्चा में ला दिया है।

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Updated on:

16 Jul 2026 09:51 am

Published on:

16 Jul 2026 09:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ के रिव्यू पर अनुपमा चोपड़ा को कहा था बेमतलब, अब परेश रावल को हुआ पछतावा, किया खुलासा

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