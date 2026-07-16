जेंडर चेंज की सर्जरी के बाद अब मां बन सकती हैं अनाया बांगर? खुद दे दिया जवाब, छलका दर्द

Anaya Bangar Gender Affiriming Surgery: जेंडर चेंज की सर्जरी कराने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिकेटर अनाया बांगर अब अपने नए सफर पर निकल चुकी हैं। अनाया अब रिकवरी कर रही हैं। वो लगातार अपने पुराने वाले रुटीन में आने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच अनाया ने अपनी जर्नी के बारे में बात की हैं। इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि क्या अब वो प्रेग्नेंट होकर मां बन सकती हैं या फिर नहीं।