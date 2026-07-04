लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर का जेंडर चेंज के बाद हुई जांच पर खुलासा, बोलीं- बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूं

Anaya Bangar Gender Affirming Surgery: हाल ही में जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी करा चुकीं अनाया बांगर ने एक वीडियो शेयर कर अपनी कानूनी पहचान से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान हुए अनुभव को सार्वजनिक किया है। वीडियो में उन्होंने बताया कि हाल में लागू ट्रांस बिल के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में मेडिकल पैनल के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्हें अपनी पूरी शारीरिक जांच करानी पड़ी। अनाया ने इस पूरी प्रक्रिया को मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन बताया।