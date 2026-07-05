‘अल्फा’ पर ट्रोलिंग के बीच बेटी आलिया भट्ट के समर्थन में उतरीं सोनी राजदान, सोशल मीडिया पर दिया करारा जवाब

Soni Razdan fiercely defends Alia Bhatt against trolling: बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'अल्फा' (Alpha) को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है, लेकिन YRF स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों की कम्पैर में इसकी शुरुआती कमाई कम रही। इसी बीच ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रहीं आलिया के सपोर्ट में उनकी मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान खुलकर सामने आई हैं।