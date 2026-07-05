5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘अल्फा’ पर ट्रोलिंग के बीच बेटी आलिया भट्ट के समर्थन में उतरीं सोनी राजदान, सोशल मीडिया पर दिया करारा जवाब

Soni Razdan fiercely defends Alia Bhatt against trolling:सोनी राजदान ने अपनी बेटी आलिया भट्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर आ रहे ट्रोलिंग और निगेटीव कमेंट पर करारा जवाब दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 05, 2026

Soni Razdan/alpha

Soni Razdan/alpha (IMDb)

Soni Razdan fiercely defends Alia Bhatt against trolling: बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'अल्फा' (Alpha) को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है, लेकिन YRF स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों की कम्पैर में इसकी शुरुआती कमाई कम रही। इसी बीच ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रहीं आलिया के सपोर्ट में उनकी मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान खुलकर सामने आई हैं।

सोनी राजदान ने ऐसा किया पोस्ट

फिल्म रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सोनी राजदान लगातार ऐसे पोस्ट शेयर कर रही हैं, जिनमें फिल्म और आलिया की तारीफ की गई है। उन्होंने कई फैन रिव्यू रीपोस्ट किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि फिल्म को सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा नकारात्मक तरीके से पेश किया जा रहा है।

बता दें, सोनी ने एक ऐसे पोस्ट को भी रीपोस्ट किया, जिसमें एक फैन ने आलिया की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि एक्ट्रेस को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं एक अन्य पोस्ट में लिखा गया था कि अगर कोई इसे आलिया भट्ट का पतन कह रहा है, इस तरह के पोस्ट शेयर कर सोनी ने साफ इशारा दिया कि वो अपनी बेटी के खिलाफ हो रही ऑनलाइन आलोचना से सहमत नहीं हैं।

'अल्फा' का डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है

इसके अलावा उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी शेयर किया, जिनमें बताया गया कि वीकेंड के दौरान फिल्म के कलेक्शन में सुधार देखने को मिला। कुछ रिपोर्ट्स में यो भी दावा किया गया कि कई शहरों में फिल्म के मॉर्निंग शो हाउसफुल रहे और दर्शकों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चल रही आलोचना से अलग दिखाई दी।

'अल्फा' का डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है और ये YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म है। फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड रोल में हैं। शुरुआती 2 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 37 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है। फिलहाल फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। एक तरफ आलोचना करने वालों की संख्या कम नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

05 Jul 2026 06:13 pm

Published on:

05 Jul 2026 06:13 pm

Hindi News / Entertainment / ‘अल्फा’ पर ट्रोलिंग के बीच बेटी आलिया भट्ट के समर्थन में उतरीं सोनी राजदान, सोशल मीडिया पर दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शादी के जश्न में रोमांटिक हुए आमिर खान, गौरी स्प्राट को गले लगाकर किया Kiss, वीडियो वायरल

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding video
बॉलीवुड

क्या आमिर खान से शादी के लिए गौरी स्प्रैट ने अपनाया इस्लाम? वायरल दावों का सच आया सामने

Gauri Spratt
बॉलीवुड

PM मोदी ने स्टेज पर बोला ‘सुन रहे हो ना बिनोद’, गुजरात इवेंट में गूंजा ‘पंचायत’ का वायरल डायलॉग!

PM Narendra Modi Gujarat speech
मनोरंजन

‘उसने मुझे सिगरेट से जलाया, थप्पड़ मारे, वो साइकोटिक था’, ‘इश्कबाज’ फेम टीवी एक्ट्रेस निति टेलर का छलका दर्द

Niti Taylor Abusive Relationship
OTT

कौन हैं शॉना स्कॉट? पड़ोसी की गोलीबारी में बचीं, 16 सर्जरी झेलीं अब Worst Neighbor Ever से फिर OTT पर आई चर्चा में

Worst Neighbor Ever
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.