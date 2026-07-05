कौन हैं शॉना स्कॉट? पड़ोसी की गोलीबारी में बचीं, 16 सर्जरी झेलीं अब Worst Neighbor Ever से फिर OTT पर आई चर्चा में

Worst Neighbor Ever streams on Netflix: नेटफ्लिक्स की क्राइम डॉक्यूमेंट्री 'Worst Neighbor Ever' रिलीज होने के बाद एक बार फिर केंटुकी की रहने वाली शॉना स्कॉट की कहानी चर्चा में है। 4 एपिसोड वाली इस सीरीज में पड़ोसियों के बीच हुए वास्तविक विवादों को दिखाया गया है, जो समय के साथ भयावह अपराधों में बदल गए। बता दें, पहले एपिसोड 'She Finally Snapped' में शॉना स्कॉट और उनके परिवार के साथ हुई उस दर्दनाक घटना को दिखाया गया है, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।