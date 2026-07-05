‘बहुत गलत!’ आकांक्षा चमोला के Bisexual खुलासे पर नेहल चुडासमा का तीखा रिएक्शन वायरल

Nehal Chudasama Reacts Akanksha Chamola Bisexual Revelation: रियलिटी शो 'लॉक अप' में आकांक्षा चमोला की प्राइवेट लाइफ से जुड़ा खुलासा चर्चा का विषय बना हुआ है। शो के दौरान श्रेया कालरा के जरिए आकांक्षा की सेक्शुएलिटी को लेकर किए गए कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस और मॉडल नेहल चुडासमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना की को-कंटेस्टेंट रहीं नेहल ने इस घटना को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान और निजी सच्चाई दुनिया के सामने कब और कैसे शेयर करनी है, इसका फैसला वही करे।